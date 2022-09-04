Эван Фурнье: «Был уверен, что Терри Тарпи не попадет в окончательный состав сборной Франции»

Защитник сборной Франции Эван Фурнье признался, что не верил в своего партнера по национальной команде Терри Тарпи.

«Не буду врать. Когда в июле для подготовки к Евробаскету была вызвана первая группа игроков, в моей голове уже сформировался окончательный состав. И я был уверен, что Терри в него не войдет.

У него сильный характер. Он играет ради команды. Он выкладывает на полную. В матче против Литвы он сделал большой шаг вперед. Он впервые вышел в стартовом составе. Он не привык к такому напряжению, но провел свой лучший матч за сборную. Он выложился на максимум.

Он идеальный пример того, как нужно играть в победный баскетбол. Нам нужны такие парни, как он. И вдобавок ко всему, он забрасывал мяч. Это как вишенка на торте», – сказал Фурнье.

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