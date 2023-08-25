Никола Радичевич близок к переходу в «Цедевиту-Олимпию»

Разыгрывающий Никола Радичевич (29 лет, 196 см) в ближайшее время должен стать игроком «Цедевиты-Олимпии».

Как сообщает Meridian Sport, словенский клуб предпочел Радичевича французу Лео Вестерманну, который упоминался в качестве замены перебравшемуся в «Анадолу Эфес» Юстусу Холлатцу.

Радичевич – 57-й номер драфта НБА, он был выбран «Денвером». В минувшем сезоне серб играл за « », набирая в матчах АСВ 6,2 очка и 3,1 передачи в среднем за игру.

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