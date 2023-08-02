«Цедевита-Олимпия» объявила об уходе из команды Алена Омича
«Цедевита-Олимпия» объявила об уходе из команды центрового Алена Омича (31 год, 215 см).
Омич вернулся в Любляну в конце ноября 2021 года и за период, проведенный в «Цедевите-Олимпии», выиграл, среди прочего, два титула чемпиона Словении.
В сезоне-21/22 Ален был выбран самым полезным игроком финальной серии чемпионата.
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