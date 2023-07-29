«Цедевита-Олимпия» подписала Джастина Коббса

« » официально подписала однолетний контракт с разыгрывающим (32 года, 191 см).

32-летний игрок провел прошлый сезон в Японии, выступая за «Алварк Токио», и теперь намерен вернуться в Европу. Показатели американца в чемпионате Японии составили 14,3 очка (40,7% из-за дуги), 2,0 подбора и 4,4 передачи в среднем за матч.

Коббс также является игроком сборной Черногории и помог ей пройти квалификацию на чемпионат мира 2023 года. В четырех отборочных матчах он набирал в среднем 18,3 очка, 2,8 подбора и 5,0 передачи.

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