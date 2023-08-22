Лео Вестерманн заменит Юстуса Холлатца в «Цедевите-Олимпии»

Теги возможные переходы Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Лео Вестерманн Юстус Холлатц Баскетбол

Разыгрывающий Лео Вестерманн (31 год, 198 см) заключил соглашение с «Цедевитой-Олимпией» на следующий сезон.

Француз заменит в составе словенской команды Юстуса Холлатца. 22-летний разыгрывающий сборной Германии, который ранее этим летом подписал долгосрочный контракт со словенской «Цедевитой-Олимпией», перейдет в «Анадолу Эфес».

Вестерманн провел прошлый сезон за «Обрадойро», набирая в ACB 6,7 очка, 3,6 передачи и 2,4 подбора в среднем за матч.

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