Лео Вестерманн заменит Юстуса Холлатца в «Цедевите-Олимпии»

Разыгрывающий Лео Вестерманн (31 год, 198 см) заключил соглашение с «Цедевитой-Олимпией» на следующий сезон.

Француз заменит в составе словенской команды . 22-летний разыгрывающий сборной Германии, который ранее этим летом подписал долгосрочный контракт со словенской «Цедевитой-Олимпией», перейдет в «Анадолу Эфес».

Вестерманн провел прошлый сезон за «Обрадойро», набирая в ACB 6,7 очка, 3,6 передачи и 2,4 подбора в среднем за матч.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде