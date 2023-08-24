Джейлен Брансон о сборной США: «Эго осталось за дверью»

Теги сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джейлен Брансон Баскетбол

Капитан сборной США Джейлен Брансон накануне старта чемпионата мира заявил, что все игроки команды сосредоточены на общей цели – вернуть золотую медаль.

«Здесь собрались парни, которые пришли из разных команд и играют в разных баскетбольных стилях, но эго осталось за дверью. Мы просто хотим побеждать, и это самое важное.

Я думаю, что по большей части здесь умные парни. У всех нас одна общая цель — победить, и поэтому, что касается ролей, мы разобрались, что нужно команде в тот или иной момент времени. Наши роли могут меняться в каждом матче. Наша главная задача – добиться успеха», – сказал Брансон.

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