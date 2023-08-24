Джейлен Брансон о сборной США: «Эго осталось за дверью»

Капитан сборной США Джейлен Брансон накануне старта чемпионата мира заявил, что все игроки команды сосредоточены на общей цели – вернуть золотую медаль.

«Здесь собрались парни, которые пришли из разных команд и играют в разных баскетбольных стилях, но эго осталось за дверью. Мы просто хотим побеждать, и это самое важное.

Я думаю, что по большей части здесь умные парни. У всех нас одна общая цель — победить, и поэтому, что касается ролей, мы разобрались, что нужно команде в тот или иной момент времени. Наши роли могут меняться в каждом матче. Наша главная задача – добиться успеха», – сказал Брансон.

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалится? А кто удивит? У Дончича есть шансы?