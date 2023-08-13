Гленн Робинсон пройдет просмотр в «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» организует личный просмотр для свободного агента Гленна Робинсона-младшего (29 лет, 198 см).

Робинсон был выбран на драфте 2014 года под 40-м номером и провел в лиге семь сезонов. Форвард уже выступал за «Уорриорз» в сезоне-2019/20, набирая 12,9 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи.

Победитель конкурса данков 2017 года не выступал в НБА с февраля 2021 года.

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