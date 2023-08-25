Во время матча сборных Филиппин и Доминиканской республики будет установлен рекорд посещаемости чемпионатов мира

В день открытия чемпионата мира-2023 на Филиппинах, как ожидается, случится обновление рекорда посещаемости в истории турнира.

Самую большую крытую арену мира Philippine Arena посетят как минимум 43 тысячи зрителей.

В 1994 году матч чемпионата мира посетили 32 616 человек, что на данный момент является рекордом турнира.

Принимающие турнир Филиппины сегодня встретятся с Доминиканской Республикой. Также в этот день состоится церемония открытия ЧМ-2023.

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