«Он многому меня научил». Джордан Кларксон показал татуировку с Кобе Брайантом

Атакующий защитник «Юты» и сборной Филиппин Джордан Кларксон продемонстрировал татуировку в честь бывшего партнера по команде .

«Для меня много значило быть рядом с Кобе в начале моей карьеры. Я определенно считаю его величайшим игроком в истории. Я многому у него научился. Он очень много значит для меня и для всего баскетбола», – сказал Кларксон.

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