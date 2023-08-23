Джордан Кларксон – в заявке сборной Филиппин на ЧМ-2023

Теги сборная Филиппин Джордан Кларксон Джун Мар Фахардо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Кифер Равена Роджер Погой Баскетбол

Сборная Филиппин объявила состав на чемпионат мира-2023.

В заявку из 12 баскетболистов вошел игрок НБА Джордан Кларксон («Юта»).

Состав сборной Филиппин

Кифер Равена, Джордан Кларксон, Скотти Томпсон, Джозеф Абандо, Кай Сотто, Хами Малонзо, Эй Джей Эду, Джун Мар Фахардо, Роджер Рэй Погой, Си Джей Перес, Дуайт Рамос, Япет Агилар.

Филиппины выступят в группе А с Анголой, Италией и Доминиканской республикой.

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