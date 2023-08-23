Джордан Кларксон – в заявке сборной Филиппин на ЧМ-2023

Сборная Филиппин объявила состав на чемпионат мира-2023.

В заявку из 12 баскетболистов вошел игрок НБА Джордан Кларксон («Юта»).

Состав сборной Филиппин

Кифер Равена, Джордан Кларксон, Скотти Томпсон, Джозеф Абандо, Кай Сотто, Хами Малонзо, Эй Джей Эду, Джун Мар Фахардо, Роджер Рэй Погой, Си Джей Перес, Дуайт Рамос, Япет Агилар.

Филиппины выступят в группе А с Анголой, Италией и Доминиканской республикой.

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