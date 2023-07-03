Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джей Джей Редик поддержал форварда , который подпишет с « » контракт на 4 года и 80 миллионов долларов.

После вылета « » в плей-офф от «Лейкерс» появились слухи, что «Гризлис» приняли решение расстаться с баскетболистом. Вскоре он подвергся критике и насмешкам со стороны болельщиков.

«Я видел все эти мемы про то, что Бруксу пора учить китайский и готовиться к переезду. Мужик только что подписал контракт на 80 миллионов.

Он хороший игрок, ценный игрок. И я хотел бы видеть такого игрока в своей команде. Мне нужен нарушитель спокойствия, нужен человек, который будет доставать соперников и способен защищаться на достойном уровне», – заявил Редик.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»