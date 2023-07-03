Джей Джей Редик: «Я хотел бы видеть в своей команде такого игрока, как Диллон Брукс»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Мемфис Джей Джей Редик НБА Диллон Брукс Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джей Джей Редик поддержал форварда Диллона Брукса, который подпишет с «Хьюстоном» контракт на 4 года и 80 миллионов долларов.

После вылета «Мемфиса» в плей-офф от «Лейкерс» появились слухи, что «Гризлис» приняли решение расстаться с баскетболистом. Вскоре он подвергся критике и насмешкам со стороны болельщиков.

«Я видел все эти мемы про то, что Бруксу пора учить китайский и готовиться к переезду. Мужик только что подписал контракт на 80 миллионов.

Он хороший игрок, ценный игрок. И я хотел бы видеть такого игрока в своей команде. Мне нужен нарушитель спокойствия, нужен человек, который будет доставать соперников и способен защищаться на достойном уровне», – заявил Редик.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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2 комментария

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skreamer
Редик шарит.
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