Костас Папаниколау о 4 поражениях Греции кряду: «Не повлияло на нашу уверенность в себе. Мы знали, чего хотим от этих товарищеских матчей»

Теги сборная Греции Костас Папаниколау Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Капитан сборной Греции Костас Папаниколау считает, что команда смогла вынести полезное из товарищеских встреч в преддверии чемпионата мира.

Греция дважды обыграла Словению, а затем допустила четыре поражения кряду – от Сербии, Италии, США и Германии.

«Не могу сказать, что на нашу уверенность в себе повлияли результаты товарищеских игр. Мы знали, чего хотим от этих товарищеских матчей. У нас были конкретные цели, небольшие цели, которые нужны, чтобы стать лучше, сохраняя позитив и отбрасывая плохое.

Мы готовы не на 100% – нельзя сделать это за двадцать тренировок, но, думаю, что мы на хорошем уровне. Наша задача будет заключаться в том, чтобы становиться лучше день за днем ​​и игра за игрой», – сказал Папаниколау.

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