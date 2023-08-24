Костас Папаниколау о 4 поражениях Греции кряду: «Не повлияло на нашу уверенность в себе. Мы знали, чего хотим от этих товарищеских матчей»

Капитан сборной Греции Костас Папаниколау считает, что команда смогла вынести полезное из товарищеских встреч в преддверии чемпионата мира.

Греция дважды обыграла Словению, а затем допустила четыре поражения кряду – от Сербии, Италии, США и Германии.

«Не могу сказать, что на нашу уверенность в себе повлияли результаты товарищеских игр. Мы знали, чего хотим от этих товарищеских матчей. У нас были конкретные цели, небольшие цели, которые нужны, чтобы стать лучше, сохраняя позитив и отбрасывая плохое.

Мы готовы не на 100% – нельзя сделать это за двадцать тренировок, но, думаю, что мы на хорошем уровне. Наша задача будет заключаться в том, чтобы становиться лучше день за днем ​​и игра за игрой», – сказал Папаниколау.

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