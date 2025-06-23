«Рокетс», скорее всего, откажутся от последнего года в контракте Фреда Ванвлита и подпишут многолетнее соглашение

«Хьюстону» предстоит решить вопрос с Фредом Ванвлитом.

Клуб хочет сохранить 31-летнего разыгрывающего, считая его важной частью игрового потенциала и командной культуры. У защитника остался 1 сезон по текущему контракту с зарплатой в 45 миллионов долларов и опцией команды. Стороны договорились отложить дедлайн решения до 29 июня.

По сообщению The Athletic, «Рокетс», скорее всего, откажутся от последнего года и обсудят с игроком новое многолетнее соглашение.

Ванвлит набирал 14,1 очка, 3,7 подбора, 5,6 передачи и 1,5 перехвата в среднем в 60 матчах регулярного сезона, реализуя 43,2% бросков с игры и 34,5% трехочковых.