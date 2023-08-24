Мирослава Радулицу на мотоцикле сбил автомобиль. Игрок серьезно не пострадал

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Мирослав Радулица Баскетбол

Центровой «Црвены Звезды» Мирослав Радулица на мотоцикле попал под колеса автомобиля.

Инцидент произошел, когда игрок возвращался домой после предсезонной тренировки. 55-летний водитель автомобиля проигнорировал знак «Стоп» и сбил Радулицу, который пересекал перекресток на мотоцикле. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Радулица не получила серьезных травм. Игрок отделался синяками на теле и не стал обращаться за медицинской помощью.

Вчера сообщалось, что «Црвена Звезда» работает над расторжением контракта с центровым. Радулица стал единственным игроком команды, который в это межсезонье не прошел медобследование. 

Радулица перешел в сербский клуб в сентябре прошлого года, подписав 2-летний контракт. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 5 матчах Адриатической лиги, проводя на площадке по 7 минут.

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2 комментария

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big ael
На самокате катался?
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Lay's
Какие интересные бэк-ту-бэкмновости по тэгу Радулица)
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