Мирослава Радулицу на мотоцикле сбил автомобиль. Игрок серьезно не пострадал

Центровой « » на мотоцикле попал под колеса автомобиля.

Инцидент произошел, когда игрок возвращался домой после предсезонной тренировки. 55-летний водитель автомобиля проигнорировал знак «Стоп» и сбил Радулицу, который пересекал перекресток на мотоцикле. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Радулица не получила серьезных травм. Игрок отделался синяками на теле и не стал обращаться за медицинской помощью.

Вчера сообщалось, что «Црвена Звезда» работает над расторжением контракта с центровым. Радулица стал единственным игроком команды, который в это межсезонье не прошел медобследование.

Радулица перешел в сербский клуб в сентябре прошлого года, подписав 2-летний контракт. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 5 матчах лиги, проводя на площадке по 7 минут.

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