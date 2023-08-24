Матиас Лессор о попадании в заявку на ЧМ-2023: «До последней секунды не был уверен в том, что произойдет. Но нам удалось получить «зеленый свет» от клуба и врачей»

Бигмэн « » и сборной Франции Матиас Лессор рассказал, как проходило восстановление от повреждения и подготовка к чемпионату мира.

«Было довольно напряженно, потому что до последней секунды я не был уверен в том, что произойдет. Но нам удалось получить «зеленый свет» от клуба и врачей. Не могу дождаться, когда выйду на паркет. До конца верил, что у меня все получится, но это был стресс, думал: «Надеюсь, я не зря все это делал». Много раз летал в Афины и обратно.

Все знают, что было не так – мой левый голеностоп. Сейчас я снова на ногах, тренировался всю неделю, играл в двусторонних матчах, у меня ничего не болело, так что смотрим в будущее с улыбкой», – сказал Лессор в интервью L’Equipe.

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