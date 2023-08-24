Шон Мэрион о чемпионстве «Далласа»-2011: «Каждый год делаются прогнозы. В этом году тоже многие не выбрали «Денвер»
Бывший игрок НБА Шон Мэрион вспомнил чемпионство «Далласа» в 2011 году, а затем сравнил его с титулом «Денвера» в минувшем сезоне.
«Нет [, быть аутсайдером против «Хит»] – это не личное. Мы знали, на что способны. Но в этом-то и проблема: все должны делать прогнозы. Каждый год делаются эти предсказания.
Как и в этом году: многие не выбрали «Денвер», понимаешь? Каюсь, я не выбрал «Денвер» в качестве чемпиона, когда плей-офф только начался. Нет!» – сказал Мэрион в разговоре с журналистом Брэндоном Робинсоном.
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