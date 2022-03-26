Шон Мэрион: «Я лучший игрок в истории «Финикса» по проценту побед, а вы говорите о моем чертовом броске»

Чемпион НБА 2011 года в составе ответил критикам, которые считают его бросок плохим.

«Они говорят о моем, сука, броске, но никто в этой чертовой лиге не умеет бросать так же, поэтому пошли бы вы. На каком-то этапе своей карьеры я бросал 35-40 процентов с гребаной трехочковой линии. У меня был очень стабильный бросок, а вы будете сидеть здесь и говорить о нем. Не хотите ли поговорить обо всем остальном, черт возьми, что я делал на паркете? Пошли бы вы, лучше отсосите у меня.

Серьезно, я набирал больше 20 очков и больше 10 подборов в среднем за игру при росте 201 см. В то время в лиге доминировали крупные игроки – мощные форварды и центровые, а я при этом совершал два блок-шота и два с лишним перехвата за матч. И вы хотите сесть и поговорить, сука, о моем броске. Вы серьезно? У кого лучший процент побед в истории «Финикса»? У меня, сука! Я вхожу в пятерку лучших игроков в истории «Санз» почти по всем категориях . Посмотрите на цифры, они не лгут. Я говорю прямые факты, не в игры играю», – сказал Мэрион.

Форвард известен своей нестандартной техникой исполнения броска. Он провел девять сезонов в составе «Финикса» в 2000-е годы.

Средние показатели Мэриона за карьеру составляют 15,2 очка, 8,7 подборов, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота при реализации 33,1 процента трехочковых бросков.

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