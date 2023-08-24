Шон Мэрион: «Моя техника броска ничем не отличалась от остальных. Идеальный релиз – это просто чье-то мнение. А оно у всех разное»

Теги Шон Мэрион НБА Баскетбол

Чемпион НБА-2011 Шон Мэрион в разговоре с журналистом Брэндоном Робинсоном признался, что не понимает, почему его критикуют за неправильную форму при релизе мяча.

«Знаете что? Моя техника броска ничем не отличалась от остальных, потому что бросок изначально у всех разный, если на то пошло.

Кто вообще придумал идеальную форму и что это такое? Это просто чье-то мнение... и у каждого это мнение разное. Послушайте, пока мяч залетает в цель – это все, что имеет значение», – сказал Мэрион.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий