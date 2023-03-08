Шон Мэрион: «Портленд» был самой сильной командой в плей-офф 2011 года»

Теги Даллас Лейкерс Шон Мэрион Портленд НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Бывший игрок НБА Шон Мэрион в подкасте «I Got Next» рассказал о пути «Далласа» к чемпионскому титулу 2011 года.

«Это один из самых тяжело добытых чемпионских титулов за всю историю. Только подумайте, кого мы прошли в том плей-офф.

«Лейкерс» были действующими чемпионами. «Оклахому» мы обыграли, но в следующем году они вышли в финал. И, конечно же, Брон тоже участвовал в финале в следующем году.

Но мало кто понимает, что самой сильной командой в том плей-офф был «Портленд». У них был более глубокий состав, чем у нас. Но мы победили их. Это задало нам тон», – рассказал Мэрион.

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5 комментариев

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wildgamer
Ответ armageddon123456
По-моему перебор считать Даллас в ПО в 2011 году самыми беззубыми. Напротив - Даллас был очень сбалансирован и на мой взгляд их победа в том году не была неодиданной, а очень даже ожидаемой. Блин, да сравнить напрямую составы - да, у Майами были Леброн и Уэйд, Бош за третьего. И все. Больше там играть было решительно некому. У них даже на стартовую пятерку не хватало адекватного материала (кто-то всерьез рассматривает Чалмерса как качественного стартового ПГ той команды? Ок). В то время старт Далласа - мега мозг Кидд, супер ролевики Терри и Мэрион (околозвездные), будущий ДПОЙ и уже один из лучших защитников лиги Чендлер и, собсно, сам Дирк - это типа беззубый состав... Чего? Да там не зубы были а клыки во все стороны торчали
Кажется, что речь о том, что все следующие соперники Далласа были зубастее ПТБ )
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armageddon123456
Ответ неунывающий пессимист
Только на один матч Брэндона в том ПО и хватило.( Он тогда уже был на крутом карьерном спаде из-за травм, даже не был основным. Мэрион приукрашивает насчёт ПТБ в том сезоне, их состав на тот момент был далеко не звёздный, Олдридж как первая опция - да, остальные крепкие отличные трудяги: Крэш, престарелый Кэмби, Дрэ Миллер, Мэтьюс и ещё совсем молодой Батюм - на самую сильную команду ПО это совсем не тянуло. Хотя поход Мавс за гайками конечно же безусловно эпохальный, но те кого они прошли дальше были гораздо зубастее.
По-моему перебор считать Даллас в ПО в 2011 году самыми беззубыми. Напротив - Даллас был очень сбалансирован и на мой взгляд их победа в том году не была неодиданной, а очень даже ожидаемой. Блин, да сравнить напрямую составы - да, у Майами были Леброн и Уэйд, Бош за третьего. И все. Больше там играть было решительно некому. У них даже на стартовую пятерку не хватало адекватного материала (кто-то всерьез рассматривает Чалмерса как качественного стартового ПГ той команды? Ок). В то время старт Далласа - мега мозг Кидд, супер ролевики Терри и Мэрион (околозвездные), будущий ДПОЙ и уже один из лучших защитников лиги Чендлер и, собсно, сам Дирк - это типа беззубый состав... Чего? Да там не зубы были а клыки во все стороны торчали
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неунывающий пессимист
Ответ 3pointmaster
да, помню как Брендон Рой в соло вытащил один из матчей серии, против него пытались защищаться и Кидд, и Мэррион, и Дирк, у них ничего не получилось. помню как в финальной серии Дирк заболел, но все равно Даллас вытащил. это была знатная заруба.
Только на один матч Брэндона в том ПО и хватило.( Он тогда уже был на крутом карьерном спаде из-за травм, даже не был основным. Мэрион приукрашивает насчёт ПТБ в том сезоне, их состав на тот момент был далеко не звёздный, Олдридж как первая опция - да, остальные крепкие отличные трудяги: Крэш, престарелый Кэмби, Дрэ Миллер, Мэтьюс и ещё совсем молодой Батюм - на самую сильную команду ПО это совсем не тянуло. Хотя поход Мавс за гайками конечно же безусловно эпохальный, но те кого они прошли дальше были гораздо зубастее.
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rh-creep
Один из самых крутых походов последних лет. И эпичный завал мамонта в финале.
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3pointmaster
да, помню как Брендон Рой в соло вытащил один из матчей серии, против него пытались защищаться и Кидд, и Мэррион, и Дирк, у них ничего не получилось. помню как в финальной серии Дирк заболел, но все равно Даллас вытащил. это была знатная заруба.
+6
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