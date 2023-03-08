Шон Мэрион: «Портленд» был самой сильной командой в плей-офф 2011 года»

Бывший игрок НБА Шон Мэрион в подкасте «I Got Next» рассказал о пути « » к чемпионскому титулу 2011 года.

«Это один из самых тяжело добытых чемпионских титулов за всю историю. Только подумайте, кого мы прошли в том плей-офф.

« » были действующими чемпионами. «Оклахому» мы обыграли, но в следующем году они вышли в финал. И, конечно же, Брон тоже участвовал в финале в следующем году.

Но мало кто понимает, что самой сильной командой в том плей-офф был « ». У них был более глубокий состав, чем у нас. Но мы победили их. Это задало нам тон», – рассказал Мэрион.

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