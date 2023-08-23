« » объявили, что команда проведет предсезонный тренировочный лагерь на Гавайях.

Сразу после медиа-дня, который пройдет 2 октября в Лос-Анджелесе, «Клипперс» отправятся на Гавайи, где 3-9 октября в «Стэн Шериф Центре» пройдут сборы команды.

8 октября «Клипперс» проведут на Гавайях предсезонный матч против «Юты». Клубы пожертвуют все средства, вырученные от матча, в Фонд Мауи Стронг на борьбу с лесными пожарами в Лахайне.

«Клипперс» проведут тренировочный лагерь на Гавайях в четвертый раз с 2017 года.

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