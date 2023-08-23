«Клипперс» проведут тренировочный лагерь на Гавайях

Теги предсезонные матчи Клипперс НБА Юта Баскетбол

«Клипперс» объявили, что команда проведет предсезонный тренировочный лагерь на Гавайях.

Сразу после медиа-дня, который пройдет 2 октября в Лос-Анджелесе, «Клипперс» отправятся на Гавайи, где 3-9 октября в «Стэн Шериф Центре» пройдут сборы команды.

8 октября «Клипперс» проведут на Гавайях предсезонный матч против «Юты». Клубы пожертвуют все средства, вырученные от матча, в Фонд Мауи Стронг на борьбу с лесными пожарами в Лахайне.

«Клипперс» проведут тренировочный лагерь на Гавайях в четвертый раз с 2017 года.

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sonder
если гавайи 99% республиканцам не отдадут в следующем ноябре я крайне удивлюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий