«Клипперс» проведут больше всех времени в дороге в сезоне-2023/24, «Денвер» – меньше всех

Теги Денвер Клипперс Лейкерс Бруклин НБА Баскетбол

Обозреватель «Клипперс» Томер Азарли, проанализировав расписание сезона-2023/24, выяснил, что «парусники» больше всех в НБА проведут время в дороге в предстоящем сезоне.

«Клипперс» придется преодолеть 81545 километров пути в предстоящей регулярке – это на 5800 километров больше, чем «Бруклину», который занял вторую строчку.

«Лейкерс» в этом списке стали девятыми с 70000 километров, а чемпион НБА-2023 «Денвер» – на последнем 30-м месте с 54276 км в пути.

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2 комментария

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ДИКАНЬ
Да уж. Подарок Каваю и Джорджу. Из вообще нужно дома оставлять, чтоб дома побеждали, на плов побед соберут надеюсь. А на выезде пусть Уэстбрук куражится
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