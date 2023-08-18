«Клипперс» проведут больше всех времени в дороге в сезоне-2023/24, «Денвер» – меньше всех
Обозреватель «Клипперс» Томер Азарли, проанализировав расписание сезона-2023/24, выяснил, что «парусники» больше всех в НБА проведут время в дороге в предстоящем сезоне.
«Клипперс» придется преодолеть 81545 километров пути в предстоящей регулярке – это на 5800 километров больше, чем «Бруклину», который занял вторую строчку.
«Лейкерс» в этом списке стали девятыми с 70000 километров, а чемпион НБА-2023 «Денвер» – на последнем 30-м месте с 54276 км в пути.
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