Болельщики в Италии стали изображать блеяние козла, когда увидели Майкла Джордана

Болельщики встретили легендарного игрока НБА Майкла Джордана на улице в Италии.

Поклонники пошли за Джорданом, который отдыхает в Европе, и стали изображать блеяние козла. 60-летний экс-баскетболист не был впечатлен таким вниманием.

Это отсылка к аббревиатуре GOAT (goat переводится как «козел» – прим. Sports.ru) с намеком на то, что Джордан является величайшим баскетболистом.

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