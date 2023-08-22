Болельщики в Италии стали изображать блеяние козла, когда увидели Майкла Джордана
Болельщики встретили легендарного игрока НБА Майкла Джордана на улице в Италии.
Поклонники пошли за Джорданом, который отдыхает в Европе, и стали изображать блеяние козла. 60-летний экс-баскетболист не был впечатлен таким вниманием.
Это отсылка к аббревиатуре GOAT (goat переводится как «козел» – прим. Sports.ru) с намеком на то, что Джордан является величайшим баскетболистом.
Филиппины + баскетбол = ❤️. Историческая связь с игрой, старейшая после НБА лига, огромный рынок сбыта
«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА
А вы мужики, я хочу сказать
Блеете как козлы, редкостные зануды!
Вас стоило бы в за**ицу послать,
Но сразу видно, вы уже оттуда!