Хабиб – о возвращении Джордана в НБА после смерти отца: «Мы похожи ментально, но я – не Майкл»

Теги Майкл Джордан UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не вернется в спорт, как это делал Майкл Джордан.

«Я не Джордан. Мы хоть и похожи, но он сильнее меня ментально. Не думаю о возвращении. Я дал обещание матери, в камбэке нет никакого смысла. Конечно, фанатам это интересно – им хочется драмы, продолжения. Но я уже наелся», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Майкл Джордан прерывал карьеру в НБА из-за гибели отца и не играл за «Чикаго» с 1993 по 1995 год.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го, объяснив решение нежеланием драться без отца Абдулманапа, который умер летом того же года.

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6 комментариев

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ManchesteR
Хабиб: я не Майкл
Смолов: я — Майкл
+16
-1
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arsenal.ave
Ответ ManchesteR
Хабиб: я не Майкл Смолов: я — Майкл
Смолов: я тоже не Майкл, я - Джордан
+12
-1
+11
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ivan-off
а чем похожи?
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Евгений Цыбульников
Приятно было прочитать, что человек такого уровня говорит, что кто-то сильнее его ментально. А то вечно все самые-самые крутые, куда ни ткни.
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Висита Эльмурзаев
Ответ ivan-off
а чем похожи?
Вернулись после смерти отца, на этом сходства заканчиваются.
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Иса Умаров
Ответ ivan-off
а чем похожи?
по твоему они же не белые! ясно?
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