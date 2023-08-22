Хабиб – о возвращении Джордана в НБА после смерти отца: «Мы похожи ментально, но я – не Майкл»

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не вернется в спорт, как это делал Майкл Джордан.

«Я не Джордан. Мы хоть и похожи, но он сильнее меня ментально. Не думаю о возвращении. Я дал обещание матери, в камбэке нет никакого смысла. Конечно, фанатам это интересно – им хочется драмы, продолжения. Но я уже наелся», – сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Майкл Джордан прерывал карьеру в НБА из-за гибели отца и не играл за «Чикаго» с 1993 по 1995 год.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го, объяснив решение нежеланием драться без отца , который умер летом того же года.

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