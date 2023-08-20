Отец Джа Морэнта: «Мой сын попал в неприятности из-за своих решений»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Ти Морэнт, отец звезды «Мемфиса» Джа Морэнта, выступая в лагере Up Next Elite Camp в Новом Орлеане дал совет молодым баскетболистам.

«Мой сын попал в неприятности не из-за окружающих его людей. Он попал в неприятности из-за своих решений.

Любая мелочь может иметь большое значение в вашей жизни. Когда я говорю о жизни, я немного волнуюсь... Все, что я хочу сказать – принимайте правильные решения», – сказал Ти Морэнт.

Джа Морэнт дисквалифицирован лигой на 25 матчей за то, что демонстрировал оружие во время прямой трансляции в соцсети.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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