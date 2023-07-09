Диего Флаккадори ведет переговоры с «Миланом»

Защитник Диего Флаккадори (27 лет, 193 см) ведет активные переговоры с « », сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что Флаккадори собирается подписать контракт с « » и заменить в команде Нико Мэнниона, который перешел в «Басконию».

Итальянский защитник выступал за «Тренто». В минувшем сезоне итальянец набирал 13,2 очка, 4,0 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

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