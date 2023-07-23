УНИКС и «Локомотив‑Кубань» интересуются Эриком Грином
УНИКС и «Локомотив-Кубань» проявляют интерес к американскому разыгрывающему Эрику Грину (32 года, 191 см), сообщает журналист Israel Hayom Томер Гивати.
Грин был выбран на драфте НБА 2013 года под 46-м номером и провел в лиге два сезона, выступая за «Денвер» и «Юту». После этого он играл в Европе и Китае.
Прошлый сезон американец завершал в составе «Будучности», набирая в Адриатической лиге 15,1 очка, 2,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.
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