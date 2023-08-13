Женская НБА. «Вашингтон» против «Чикаго», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Индиана жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Вашингтон жен Атланта жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Вашингтон» против «Чикаго», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Чикаго

13 августа. 22.00

Индиана – Нью-Йорк

13 августа. 22.00

Сиэтл – Финикс

14 августа. 1.00

Лас-Вегас – Атланта

14 августа. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

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