Женская НБА. «Вашингтон» против «Чикаго», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Вашингтон» против «Чикаго», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Чикаго
13 августа. 22.00
Индиана – Нью-Йорк
13 августа. 22.00
Сиэтл – Финикс
14 августа. 1.00
Лас-Вегас – Атланта
14 августа. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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