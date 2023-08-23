Джош Перкинс о переходе в «Уралмаш»: «Хочу быть частью команды, способной наделать шума в Лиге ВТБ»

Теги Единая лига ВТБ Уралмаш Джош Перкинс Баскетбол

Разыгрывающий «Уралмаша» Джош Перкинс объяснил решение перейти в команду и поделился ожиданиями от сезона.

«Мой агент позвонил и сказал мне, что одна российская команда заинтересована во мне. Я поискал немного информации и узнал, что «Уралмаш» – двукратные чемпионы Суперлиги, и что в этом году команда пошла на повышение в классе. Я выбрал «Уралмаш» и переехал сюда, потому что хочу быть частью команды, способной наделать шума в Лиге ВТБ. 

Первые несколько дней на тренировках я наблюдал за командой, и могу сказать, что она мне очень понравилась. Складывается ощущение, что игроки уже сыграны между собой; тренер ставит агрессивную защиту. Я впечатлен уровнем игры!

У нас замечательная команда, широкая ротация, мы становимся лучше с каждым днем, растем и развиваемся вместе. Мы все хотим выиграть и движемся в нужном направлении. Так что я думаю, что мы проведем хороший сезон и удивим очень много людей», – заявил Перкинс.

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