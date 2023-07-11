«Уралмаш» объявил тренерский штаб
Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон.
Дмитрий Федяев продолжит ассистировать главному тренеру «Уралмаша» Милошу Павичевичу. К штабу присоединится экс-тренер сборной России U20 Вадим Филатов, который вернулся в екатеринбургскую команду из «Купола-Родники».
Иннокентий Макаров останется тренером по физической подготовке.
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