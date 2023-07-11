«Уралмаш» объявил тренерский штаб

Теги Единая лига ВТБ Вадим Филатов Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон.

Дмитрий Федяев продолжит ассистировать главному тренеру «Уралмаша» Милошу Павичевичу. К штабу присоединится экс-тренер сборной России U20 Вадим Филатов, который вернулся в екатеринбургскую команду из «Купола-Родники».

Иннокентий Макаров останется тренером по физической подготовке.

«Костяк команды планируем сохранить процентов на 80». Спортдиректор «Уралмаша» – о выходе в Лигу ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий