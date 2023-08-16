PARI стала официальным партнером «Уралмаша»

Букмекерская компания PARI достигла соглашения о сотрудничестве с «Уралмашем» и получила статус официального партнера екатеринбургского клуба.

В предстоящем сезоне «Уралмаш» дебютирует в лиге ВТБ. Команда будет выступать в форме с логотипом PARI. Кроме того, «Уралмаш» предоставит компании возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы.

«У PARI уже сложились партнерские отношения с рядом клубов Единой лиги ВТБ. Мы рады усилить свое присутствие в элитном турнире, география которого охватывает не только Россию, но и ближнее зарубежье. Не сомневаемся в том, что «Уралмашу» удастся закрепиться в компании сильнейших баскетбольных команд. Рассчитываем на длительные и плодотворные отношения», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

«В первую очередь выражаю благодарность менеджменту PARI за продуктивный ход переговоров. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и эффективным. Вместе мы добьемся новых высот», — отметил директор по развитию «Уралмаша» Алексей Брег-Брегман.

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