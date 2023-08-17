Тайрелл Нельсон: «Поговорил с несколькими друзьями, которые играли в России, и все говорят только хорошее»

Центровой « » Тайрелл Нельсон рассказал, как получил предложение от екатеринбургского клуба, поделился первым впечатлением о команде и признался, что летом много тренировался, чтобы приехать на сборы подготовленным.

«Агент сказал, что есть предложение от команды из России. Сначала поискал информацию сам, потом поговорил с несколькими друзьями, которые играли в России; с Джей-Джеем, ведь мы из одного города, из Шарлотт; и они все говорят о России, команде и городе только хорошее, это придало мне уверенности в выборе. Так что, когда получил предложение, был очень рад.

В команде собраны отличные игроки. Это только начало, сейчас закладываем базу, и я уверен в том, что это будет хороший сезон: у нас много игроков, которые превосходно умеют играть, защищаться и забивать. Так что думаю, сможем хорошо показать себя в Лиге ВТБ.

Этим летом посвятил много времени работе в тренажерном зале, йоге и баскетболу. В прошлом году принимал участие в летней лиге Шарлотт, а в этом решил отказаться. Но все равно много тренировался, чтобы приехать на сборы подготовленным», – передает слова Нельсона официальный сайт «Уралмаша».

Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?