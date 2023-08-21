Остин Ривз о матче в Абу-Даби: «Был удивлен, когда болельщик выкрикнул мое имя – для меня это было нечто особенное. Однажды буду вспоминать этот момент с улыбкой»

Теги Лейкерс сборная Германии сборная США НБА Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» и сборной США Остин Ривз признался, что его растрогал эпизод, когда болельщик позвал его по имени.

Товарищесий матч между США и Германией проходил в Абу-Даби, ОАЭ.

«Находясь в другой стране, я был удивлен, когда болельщик выкрикнул мое имя. Для меня это было нечто особенное, и я никогда не буду воспринимать это как должное. Однажды буду вспоминать этот момент с улыбкой», – сказал Ривз после матча.

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1 комментарий

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Tim Timson
просто деревенский пацан. пока)
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