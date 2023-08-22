«Руна» объявила о подписании Кэмерона Янга

Теги переходы Единая лига ВТБ Руна Игнайт Кэмерон Янг Баскетбол

Дебютант Единой лиги ВТБ «Руна» объявила о подписании однолетнего контракта с защитником Кэмероном Янгом (27 лет, 195 см).

Первый профессиональный сезон Янг провел в итальянском «Канту». Затем были полгода в украинских «Черкасских Мавпах» и попытки пробиться в НБА через Лигу развития.

Сезон-22/23 защитник провел в команде Лиги развития «Игнайт». В 34 матчах американец в среднем набирал 12,4 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи.

В составе «Руны» Кэмерон станет пятым легионером после Николы Ивановича, Джеремайи Хилла, Джуэна Моргана и Алекса Тайюса.

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