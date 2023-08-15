Сергей Юхневич о подписании Моргана: «Джувэн обязательно всех удивит в хорошем смысле»
Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич верит, что новичок команды Джувэн Морган сможет поразить болельщиков Единой лиги ВТБ.
«Джувэн имеет большой опыт игры в североамериканских лигах: это и G-лига, и НБА. Может быть, он еще не так известен на европейском рынке, но я думаю, что Джувэн обязательно всех удивит в хорошем смысле.
Игрок именно такого типажа был необходим нашей команде, и мы рады, что он присоединился к нам. Ждем его на сборах уже в ближайшее время», – сказал Юхневич.
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