Сергей Юхневич о подписании Моргана: «Джувэн обязательно всех удивит в хорошем смысле»

Теги Единая лига ВТБ Руна Джувэн Морган Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич верит, что новичок команды Джувэн Морган сможет поразить болельщиков Единой лиги ВТБ.

«Джувэн имеет большой опыт игры в североамериканских лигах: это и G-лига, и НБА. Может быть, он еще не так известен на европейском рынке, но я думаю, что Джувэн обязательно всех удивит в хорошем смысле.

Игрок именно такого типажа был необходим нашей команде, и мы рады, что он присоединился к нам. Ждем его на сборах уже в ближайшее время», – сказал Юхневич.

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