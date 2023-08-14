«Руна» подписала Джувэна Моргана на сезон
«Руна» объявила о подписании контракта с легким форвардом Джувэном Морганом (26 лет, 203 см).
Соглашение рассчитано на один сезон.
Морган принял участие в 70 матчах в НБА, выступая за «Юту» (2019-2021), «Торонто» (2021) и «Бостон» (2022).
В сезоне-2021/22 американец вместе с «Селтикс» вышел в финал НБА, где уступил «Голден Стэйт» в шести встречах.
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