«Руна» подписала Джувэна Моргана на сезон

Теги переходы НБА Единая лига ВТБ Руна Джувэн Морган Баскетбол

«Руна» объявила о подписании контракта с легким форвардом Джувэном Морганом (26 лет, 203 см).

Соглашение рассчитано на один сезон.

Морган принял участие в 70 матчах в НБА, выступая за «Юту» (2019-2021), «Торонто» (2021) и «Бостон» (2022).

В сезоне-2021/22 американец вместе с «Селтикс» вышел в финал НБА, где уступил «Голден Стэйт» в шести встречах.

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2 комментария

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Sasha Swoosh
Интересные мувы от Руны.
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goducks
7,9 очка в Г-лиге, надеюсь знают, что делают
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