Российские тренеры Роман Князев и Алина Ефременко прошли обучение по программе ФИБА

Два российских тренера Роман Князев и Алина Ефременко завершили первый этап обучения по программе сертификации тренеров .

Князев и Ефременко в числе 60 тренеров из европейских стран приняли участие в 9-м курсе специальной программы FIBA Europe Coaching Certificate. Она была разработана известными молодежными тренерами для того, чтобы участники повысили уровень знаний о европейском молодежном баскетболе и приобрели авторитетную квалификацию, сдав экзамены и получив специальные сертификаты ФИБА.

Обучение прошло с 6 по 14 августа в городе Скопье (Северная Македония). Российские тренеры прослушали семинары и успешно завершили первый этап этой программы.

Роман Князев, главный тренер команды «Зенит-УОР №1», главный тренер «Тренировочного лагеря »-2023 для юношей, поделился впечатлениями от курса.

«Со своей стороны могу сказать, что в нынешних условиях такое обучение стало уникальной возможностью улучшить свои навыки. Первый этап программы FECC был организован на очень хорошем уровне, нам были доступны лекции спикеров топового уровня. С нами также работали действующие тренеры Андреа Тринкьери и Марко Романдино. Я получил мощнейшую мотивацию работать и совершенствовать себя, огромный объем информации и знаний. Также в рамках поездки удалось посмотреть и разобрать игры чемпионата Европы до 16 лет, сравнить навыки игроков лидирующих сборных с нашими ребятами – и аналогичным образом сделать выводы о том, над чем нам нужно работать дальше», – отметил Князев.

Алина Ефременко, помощник главного тренера женской команды « », осталась довольна обучением.

«На данный момент это было самое лучшее баскетбольное обучение и мероприятие в моей жизни. Я получила уникальный опыт общения с великими баскетбольными специалистами, а также с почти шестьюдесятью тренерами всей Европы (включая самые маленькие страны). Мы прошли только первый этап, и, если последующие этапы будут такими же – обучению можно ставить оценку 10 из 10. Я получила очень много информации, при этом она была структурирована. Все лекции, темы и дискуссии были связаны между собой, а тренеры не противоречили друг другу. Так что, несмотря на большой объем знаний и на то, что обучение полностью проходило на английском языке, информация усваивалась легко», – призналась Ефременко.

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