Джейсон Тейтум отказал болельщику, который призвал его переходить в «Майами»

Звездный форвард « » во время появления на публике отреагировал на болельщика, который призвал его переходить в « ».

«Переходи в «Майами», – прокричал мужчина.

Тейтум с улыбкой отвернулся и отрицательно покачал головой: «Нет».

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