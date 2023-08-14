Джейсон Тейтум отказал болельщику, который призвал его переходить в «Майами»
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время появления на публике отреагировал на болельщика, который призвал его переходить в «Майами».
«Переходи в «Майами», – прокричал мужчина.
Тейтум с улыбкой отвернулся и отрицательно покачал головой: «Нет».
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