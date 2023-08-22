Владимир Гомельский о Сергее Бабкове: «Великий баскетболист и прекрасный человек»

Комментатор и эксперт рассказал о совместной работе с бывшим игроком сборной России Сергеем Бабковым.

В понедельник Бабков ушел из жизни в возрасте 56 лет.

«Мне повезло тренировать Сергея Бабкова целый сезон. Это было в 1984-1985 годах в составе сборной РСФСР, которую готовил к Спартакиаде Народов. Абсолютно надежный и в защите, и в нападении. Очень ответственный и скромный. Таких игроков иногда называют «счастьем тренера».

Отличный сезон для нас обоих. А потом пути разошлись. Но при немногочисленных встречах общались душевно.

Всегда гордился тем, что работал с ним. Великий баскетболист и прекрасный человек. Скорблю», – написал Гомельский в своей конференции.

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