Станислав Еремин: «Для Бабкова забить мяч в кольцо было самой простой вещью»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Еремин поделился своим мнением о дважды серебряном призере чемпионатов мира .

В понедельник стало известно, что Бабков ушел из жизни в возрасте 56 лет.

«Я думаю, все, кто знал Сергея Бабкова, сейчас опечалены новостью о его смерти, потому что все к нему относились хорошо. Как игрок он был невероятно талантливым, одним из лучших за все советское и российское время, а я как игрок и тренер сталкивался со многими высококлассными баскетболистами. Для него забить мяч в кольцо было самой простой вещью, у него могли возникать сложности в комбинациях, но с броском – никогда. Он очень недооценен, потому что всю жизнь был порядочным и скромным человеком.

Во всех матчах за все команды, где он играл, он был лучшим и ключевым игроком, в том числе и на чемпионате мира 1998 года. Мне очень повезло, что я работал с ним в тот период. Никогда не забуду период, когда я занимался селекционной работой в сборной, и тогда мне приходили простейшие протоколы. Когда я смотрел на эти протоколы, это было что-то невероятное, потому что у него процент попаданий был такой же, как у обеих команд вместе взятых», – сказал Еремин.

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