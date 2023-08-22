Виталий Носов: «Мне сложно поверить, что Бабкова больше нет, это жуткая потеря»

Теги Сергей Бабков сборная России Виталий Носов Баскетбол

Бывший игрок сборной России Виталий Носов рассказал о Сергее Бабкове, с которым выступал в составе национальной команды.

Бабков ушел из жизни 21 августа в возрасте 56 лет.

«Мне сложно поверить, что его больше нет, это жуткая потеря. Я с ним часто жил в одном номере, мы как-то посчитали, что так провели два-три года вместе.

Он всегда был очень целеустремленным и нацеленным на результат, на площадке он говорил: «Носов, поставь заслон, я забью». И действительно, я его страховал, а он потом забивал. Мы с ним должны были встретиться в субботу по случаю 25-летия наших серебряных медалей на чемпионате мира в Афинах, но теперь, видимо, я пойду на его похороны», – сказал Носов.

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