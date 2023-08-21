Михаил Михайлов: «Сергей ушел из жизни, но он будет жить в моей памяти, в моем сердце! Светлая память хорошему мужику, баскетболисту Сергею Бабкову»

Бывший партнер по команде и давний товарищ Сергея Бабкова Михаил Михайлов рассказал, каким запомнит своего друга.

«Дружба во все времена была ценным подарком судьбы, а умение дружить – великим искусством. Родственников не выбирают, а вот друзей мы приобретаем в течение жизни, накрепко связывая себя дружескими узами с людьми, близкими нам по духу, которые нередко становятся нам как родные!

На протяжении долгого времени Сергей был для меня не только наставником и товарищем по команде, но и близким другом моей семьи! И останется им навсегда! Я и моя семья будем помнить о нем не только как о хорошем друге, но и как о человеке, который был отличным спортсменом, стал эффективным руководителем, который всегда поддерживал и развивал дух спортивных побед баскетбольных команд России!

Сергей ушел из жизни, но он будет жить в моей памяти, в моем сердце! Светлая память хорошему мужику, баскетболисту Сергею Бабкову», – сказал Михайлов телеграм-каналу «Перехват».

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