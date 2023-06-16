«Зенит» заключил соглашение с Okko

Стриминговый сервис Okko и баскетбольный клуб «Зенит» подписали договор о сотрудничестве в сезоне-2023/2024. В рамках партнерства Okko получит право на эксклюзивную трансляцию предсезонного Кубка Кондрашина и Белова и станет домашней платформой для видеоконтента о жизни «Зенита».

Сотрудничество также предполагает взаимные привилегии для болельщиков баскетбольного клуба «Зенит» и пользователей Okko в рамках билетной программы, подписок и других направлений.

Генеральный директор «Зенита» : «Наше сотрудничество с Okko абсолютно закономерно. Это онлайн-кинотеатр, который, пожалуй, больше всех уделяет внимание расширению спектра спортивных трансляций, включая эксклюзивные, в том числе, оказывает особое внимание баскетболу, что для нас наиболее важно. Мы рады, что наши болельщики получат возможность еще больше быть с «Зенитом» благодаря отдельному клубному каналу. В новом сезоне мы вместе с Okko постараемся сделать трансляцию традиционного Кубка Кондрашина и Белова на самом высоком уровне. И это только начало».

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «Благодаря партнерству Okko с «Зенитом» поклонники баскетбола смогут посмотреть Кубок Кондрашина и в отличном качестве, а болельщики клуба – ещё и получить быстрый и удобный доступ к контенту о жизни любимой команды и самому большому каталогу фильмов, сериалов и спортивных трансляций в России, в том числе к Евролиге и другим баскетбольным турнирам. Мы с энтузиазмом смотрим в будущее и рассчитываем, что это лишь первые шаги в сотрудничестве Okko и «Зенита».

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