Энтони Эдвардс о «Миннесоте»: «Если Карл-Энтони Таунс будет с нами весь сезон, то все будет в порядке»

Атакующего защитника «Миннесоты» спросили про предстоящий сезон .

«Я думаю, что если будет с нами весь сезон, то все будет в порядке», – сказал Эдвардс в интервью HoopsHype.

Таунс принял участие в лишь 29 матчах регулярного чемпионата-2022/23. «Тимбервулвз» усутпили в первом раунде будущему чемпиону «Денверу» (1-4).

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