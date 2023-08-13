Энтони Эдвардс о «Миннесоте»: «Если Карл-Энтони Таунс будет с нами весь сезон, то все будет в порядке»

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса спросили про предстоящий сезон НБА.

«Я думаю, что если Карл-Энтони Таунс будет с нами весь сезон, то все будет в порядке», – сказал Эдвардс в интервью HoopsHype.

Таунс принял участие в лишь 29 матчах регулярного чемпионата-2022/23. «Тимбервулвз» усутпили в первом раунде будущему чемпиону «Денверу» (1-4).

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1 комментарий

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<~Inter~>
если обменяют на что-то ценное, то ещё лучше
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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