Энтони Эдвардс о сравнении Гобером первого 3-очкового с потерей девственности: «Он сумасшедший»
Центровой сборной Франции и «Миннесоты» Руди Гобер после товарищеского матча с Черногорией (80:69) поделился эмоциями от первого трехочкового попадания в карьере.
«Я как будто сегодня потерял девственность», – признался Гобер.
Защитник «Вулвз» Энтони Эдвардс поделился своим мнением о высказывании одноклубника.
«Без комментариев. Руди... я люблю этого парня. Он свой чувак, но он сумасшедший», – заявил Энтони Эдвардс.
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