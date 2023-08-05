Энтони Эдвардс о сравнении Гобером первого 3-очкового с потерей девственности: «Он сумасшедший»

Теги Миннесота сборная Франции НБА Руди Гобер Энтони Эдвардс Баскетбол

Центровой сборной Франции и «Миннесоты» Руди Гобер после товарищеского матча с Черногорией (80:69) поделился эмоциями от первого трехочкового попадания в карьере.

«Я как будто сегодня потерял девственность», – признался Гобер.

Защитник «Вулвз» Энтони Эдвардс поделился своим мнением о высказывании одноклубника.

«Без комментариев. Руди... я люблю этого парня. Он свой чувак, но он сумасшедший», – заявил Энтони Эдвардс.

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2 комментария

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Очень жду, когда они с Таунсом будут на пару лить трёхи и говорить, что они новые Новитцки)
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Гобер заявил о Гобере? Вычитывайте свои новости, пожалуйста.
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