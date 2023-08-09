«Сакраменто» и Неэмиаш Кета продлили контракт

Теги переходы Сакраменто НБА Неэмиаш Кета Баскетбол

«Сакраменто» решил сохранить в составе центрового Неэмиаша Кету (24 года, 211 см).

«Кингз» объявили о заключении с Кетой стандартного контракта, подробности которого не раскрываются. 

Португальский бигмен был выбран «Кингз» под 39-м номером драфта-2022.

За два сезона в НБА Кета провел 20 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и 2,1 подбора.

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