«Сакраменто» и Неэмиаш Кета продлили контракт

« » решил сохранить в составе центрового Неэмиаша Кету (24 года, 211 см).

«Кингз» объявили о заключении с Кетой стандартного контракта, подробности которого не раскрываются.

Португальский бигмен был выбран «Кингз» под 39-м номером драфта-2022.

За два сезона в НБА Кета провел 20 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и 2,1 подбора.

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