Александер Секулич: «ЦСКА продемонстрировал высокое качество даже без двух лучших игроков»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от ЦСКА (80:94), в составе которого отсутствовали Алексей Швед и Никола Миротич.
«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они продемонстрировали высокое качество даже без двух лучших игроков.
В нападении мы выглядели прилично, а вот в защите у нас было множество дыр, наша оборона один-на-один была просто ужасной. У нас два новичка, а потому пришлось изменить подход к тренировкам, акцент делался на встраивание их в командные действия. К тому же сегодня Мартюк был не совсем здоров, он старался, но этого было недостаточно.
У нас молодая команда, мы получили хороший урок, теперь главное – сделать выводы и стать лучше», – сказал Секулич.
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