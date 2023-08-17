Ноа Вонле и Йоги Феррелл стали игроками «Шанхая»

Теги переходы НБА чемпионат Китая Ноа Вонле Шанхай Шаркс Йоги Феррелл Баскетбол

Китайский клуб «Шанхай Шаркс» объявил о подписании соглашений с бывшими игроками НБА Ноа Вонле (27 лет, 208 см и Йоги Ферреллом (30 лет, 183 см). Контракты рассчитаны до конца сезона-2023/24.

Вонле был выбран «Шарлотт» под общим 9-м номером на драфте НБА 2014 года. Позже форвард выступал за «Портленд», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Миннесоту», «Денвер», «Бруклин» и «Бостон». На его счету 362 матча в регулярке НБА с показателями 4,7 очка и 4,9 подбора в среднем за встречу.

Вонле уже выступал за «Шанхай» в сезоне-2021/22.

Феррелл не был выбран на драфте-2016, но провел в НБА 259 матчей, выступая за «Бруклин», «Даллас», «Сакраменто», «Кливленд» и «Клипперс». Показатели – 7,7 очка, 2,1 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

Последние два сезона американский разыгрывающий провел в Европе, играя за «Панатинаикос» и «Цедевиту-Олимпию».

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