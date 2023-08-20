Энтони Эдвардс набрал 34 очка в победном товарищеском матче США против Германии

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс стал главным героем победного товарищеского матча против команды Германии (99:91).

Звездный игрок «Миннесоты» набрал 34 очка, реализовав 11 из 21 с игры, 4 из 8 из-за дуги и 8 из 8 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 2 блок-шота.

Американцы проигрывали 16 очков в середине третьей четверти (55:71), но сумели совершить камбэк и одержать победу в заключительном подготовительном матче накануне чемпионата мира, который стартует 25 августа.

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