Энтони Эдвардс набрал 34 очка в победном товарищеском матче США против Германии

Теги товарищеские матчи Миннесота сборная Германии сборная США НБА видео Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс стал главным героем победного товарищеского матча против команды Германии (99:91).

Звездный игрок «Миннесоты» набрал 34 очка, реализовав 11 из 21 с игры, 4 из 8 из-за дуги и 8 из 8 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 2 блок-шота.

Американцы проигрывали 16 очков в середине третьей четверти (55:71), но сумели совершить камбэк и одержать победу в заключительном подготовительном матче накануне чемпионата мира, который стартует 25 августа.

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
В последних играх за сборную очень хорошо себя показывает. Не фан Миннесоты, но хочется пожелать ему быть в тако форму и во время регулярки
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+3
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