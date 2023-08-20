Стэн Ван Ганди: «Энтони Дэвис даже близко не стоит с Дуайтом Ховардом»

Бывший тренер НБА, ныне комментатор в недавнем выпуске подкаста Knuckleheads заявил, что центровой стоит гораздо выше Энтони Дэвиса (« ») в списке лучших игроков в истории лиги.

«Когда Ховард был на пике карьеры, с ним можно было сравнить только двух игроков – Леброна Джеймса и Кобе Брайанта.

Энтони Дэвис – отличный игрок, но на тот момент, когда в 2022-м составляли Топ-75 игроков, он даже близко не стоял с Ховардом. Нельзя говорить, что у была лучшая карьера, чем у Дуайта Ховарда, это просто смешно», – заявил Ван Ганди.

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