Стэн Ван Ганди: «Энтони Дэвис даже близко не стоит с Дуайтом Ховардом»

Теги Лейкерс Дуайт Ховард НБА Стэн Ван Ганди Энтони Дэвис Баскетбол

Бывший тренер НБА, ныне комментатор Стэн Ван Ганди в недавнем выпуске подкаста Knuckleheads заявил, что центровой Дуайт Ховард стоит гораздо выше Энтони Дэвиса («Лейкерс») в списке лучших игроков в истории лиги.

«Когда Ховард был на пике карьеры, с ним можно было сравнить только двух игроков – Леброна Джеймса и Кобе Брайанта.

Энтони Дэвис – отличный игрок, но на тот момент, когда в 2022-м составляли Топ-75 игроков, он даже близко не стоял с Ховардом. Нельзя говорить, что у Энтони Дэвиса была лучшая карьера, чем у Дуайта Ховарда, это просто смешно», – заявил Ван Ганди.

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7 комментариев

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Донован хозяин НБА
Ответ кандид
«Когда Ховард был на пике карьеры, с ним можно было сравнить только двух игроков – Леброна Джеймса и Кобе Брайанта". Дед выпил и его понесло.
Очевидно, что Стэн говорит про действующих игроков того времени. И команда, построенная вокруг Ховарда, победила в ПО команду, построенную вокруг Леброна.
+15
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juven
Ответ кандид
«Когда Ховард был на пике карьеры, с ним можно было сравнить только двух игроков – Леброна Джеймса и Кобе Брайанта". Дед выпил и его понесло.
что не так он сказал?
+6
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+6
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rabindradat
скоро новость - бывший телекомментатор Стэн Ван Ганди пробует себя в роли агента ветеранов НБА.)
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Rodbert
Но только пик этот продолжался всего 1 год.
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cruyff14@bk.ru
Ну в ту эпоху большие гораздо важнее были. Это первое.
Второе: не было конкуренции. Как сейчас помню в nba 2k10 в топ 3 центра входили богут и Эл джеферсон, сами понимаете.
Третье:шак как никто доминировал в свою эпоху, но это не делает его лучшим в истории.
Четвёртое: по факту он прав. Ховард был железно топ 5 в лиге, эд до того уровня не дотчнулся, хотя бы по уровню стабильности.
Пятое: dwight Howard is a coach killlah
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