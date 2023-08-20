Стэн Ван Ганди: «Энтони Дэвис даже близко не стоит с Дуайтом Ховардом»
Бывший тренер НБА, ныне комментатор Стэн Ван Ганди в недавнем выпуске подкаста Knuckleheads заявил, что центровой Дуайт Ховард стоит гораздо выше Энтони Дэвиса («Лейкерс») в списке лучших игроков в истории лиги.
«Когда Ховард был на пике карьеры, с ним можно было сравнить только двух игроков – Леброна Джеймса и Кобе Брайанта.
Энтони Дэвис – отличный игрок, но на тот момент, когда в 2022-м составляли Топ-75 игроков, он даже близко не стоял с Ховардом. Нельзя говорить, что у Энтони Дэвиса была лучшая карьера, чем у Дуайта Ховарда, это просто смешно», – заявил Ван Ганди.
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Второе: не было конкуренции. Как сейчас помню в nba 2k10 в топ 3 центра входили богут и Эл джеферсон, сами понимаете.
Третье:шак как никто доминировал в свою эпоху, но это не делает его лучшим в истории.
Четвёртое: по факту он прав. Ховард был железно топ 5 в лиге, эд до того уровня не дотчнулся, хотя бы по уровню стабильности.
Пятое: dwight Howard is a coach killlah