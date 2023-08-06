Айс Кьюб: «Хотел бы видеть Буги Казинса, Дуайта Ховарда, Айзейю Томаса, Джамала Кроуфорда и Ламаркуса Олдриджа в лиге BIG3»

Теги Джамал Кроуфорд Дуайт Ховард Ламаркус Олдридж НБА Демаркус Казинс Айзейя Томас 1989 BIG3 Баскетбол

Основатель лиги BIG3 известный рэпер и актер Айс Кьюб в интервью The Boston Globe назвал игроков, которых он хотел бы видеть в своей лиге.

«Буги Казинс, Дуайт Ховард, Айзейя Томас, Джамал Кроуфорд — вот игроки, которых я хотел бы видеть в лиге.

Посмотрим, будут ли они у нас играть. Ламаркус Олдридж тоже среди них, но нужно быть готовым играть», – сказал Айс Кьюб.

BIG3 — американская баскетбольная лига в формате 3 на 3, в которой участвуют бывшие игроки НБА. Лига была основана Айс Кьюбом и бизнесменом Джеффом Кватинецом в 2017 году. 

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