Айс Кьюб: «Хотел бы видеть Буги Казинса, Дуайта Ховарда, Айзейю Томаса, Джамала Кроуфорда и Ламаркуса Олдриджа в лиге BIG3»
Основатель лиги BIG3 известный рэпер и актер Айс Кьюб в интервью The Boston Globe назвал игроков, которых он хотел бы видеть в своей лиге.
«Буги Казинс, Дуайт Ховард, Айзейя Томас, Джамал Кроуфорд — вот игроки, которых я хотел бы видеть в лиге.
Посмотрим, будут ли они у нас играть. Ламаркус Олдридж тоже среди них, но нужно быть готовым играть», – сказал Айс Кьюб.
BIG3 — американская баскетбольная лига в формате 3 на 3, в которой участвуют бывшие игроки НБА. Лига была основана Айс Кьюбом и бизнесменом Джеффом Кватинецом в 2017 году.
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